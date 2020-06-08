Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру на днях назвал президента США Донольда Трампа крутым политиком

Он добавил, что итог выборов не повлияет на судьбу США.

«Выиграет выборы Трамп или проиграет — проблема не в этом. Кризис в Америке только в самом начале пути. Как когда-то говорил Черчилль, это не конец, это конец начала»,- подытожил Карасёв.

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