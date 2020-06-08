«Он политик, я бы сказал, крутой политик. Он знает, что делает. Он поставил на белую карту, то есть на белых американцев. И он не один, за ним стоят влиятельные силы. Кроме того, его поддерживает половина Америки <…> Трамп уже понял, что Америка должна перезагрузиться, пройти процесс ребрендинга, что долой глобализм, да здравствует национализм, американский причем. Причем американский национализм империалистического типа. Это же не значит, что они уйдут в изоляцию, они будут действовать в мире с националистических, а не с глобалистских позиций», — пояснил эксперт.
Он добавил, что итог выборов не повлияет на судьбу США.
«Выиграет выборы Трамп или проиграет — проблема не в этом. Кризис в Америке только в самом начале пути. Как когда-то говорил Черчилль, это не конец, это конец начала»,- подытожил Карасёв.
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