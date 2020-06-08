Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал массовые бунты цветного населения в США одновременно и предвыборной технологией, и стихийным сценарием

Он также рассказал об иронии истории.

«Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга. Вот ирония черного движения. Если бы политический фланг Америки был консолидирован, был консенсус относительно будущего страны и, более того, американской мечты, тогда ничего бы этого не было», — добавил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.