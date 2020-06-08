«Так было и в Украине. С одной стороны, были причины для протестов, а потом уже начинали работать технологи. Почему так, потому что такие протесты с погромами всегда появляются там, где расколот политический класс. А политический класс раскалывается во время выборов. Вот поэтому из-за раскола между демократами и республиканцами, мягкими трампистами, я бы сказал, из этого Флойда делают икону Черной Америки», — объяснил Карасев.
Он также рассказал об иронии истории.
«Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга. Вот ирония черного движения. Если бы политический фланг Америки был консолидирован, был консенсус относительно будущего страны и, более того, американской мечты, тогда ничего бы этого не было», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.