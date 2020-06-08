«На территории Китая действительно существует проблема трудовых лагерей, в которых содержатся этнические казахи, но наша власть ничего не говорит на эту тему», — сказал эксперт.
По его словам, этот фактор является одной из причин антикитайских настроений в Казахстане и недовольства из-за расширения китайского присутствия в республике.
При этом власти Казахстана не говорят об этом напрямую, потому что боятся потерять свою власть и свои активы, утверждает Мамырайымов.
При этом когда во время визита в Нур-Султан госсекретарь США Майк Помпео затронул эту тему, казахские СМИ растиражировали его слова, констатировал эксперт.