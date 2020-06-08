Нарастание антикитайских настроений в Казахстане вызвано наличием в КНР трудовых лагерей, где содержатся этнические казахи, рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью Украина.ру

«На территории Китая действительно существует проблема трудовых лагерей, в которых содержатся этнические казахи, но наша власть ничего не говорит на эту тему», — сказал эксперт.

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

При этом власти Казахстана не говорят об этом напрямую, потому что боятся потерять свою власть и свои активы, утверждает Мамырайымов.

При этом когда во время визита в Нур-Султан госсекретарь США Майк Помпео затронул эту тему, казахские СМИ растиражировали его слова, констатировал эксперт.