Из-за кризиса так называемой американской мечты в США стали смотреть в прошлое и искать там корни общественного нездоровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Карасев

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По словам Вадима Карасева, в США, как и на Украине, где действует закон о декоммунизации, идет поиск героев и антигероев.

«Ведь когда вы смотрите в будущее, вам все равно, какое историческое значение имеет тот или иной памятник. Стоит и стоит, он же памятник. А когда страна раскалывается, эти памятники возвращают себе жизнь, вот в чем парадокс. Генерал Ли, Ленин становятся живыми, живее всех живых…» — рассказал политолог.

Если бы на Украине была «украинская мечта» или лидер, который бы вел страну вперед, то никто бы на эти памятники не обращал внимание.