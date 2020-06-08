На фоне массовых беспорядков цветного населения в южных городах США сбрасывают с пьедесталов или разрисовывают памятники героям Гражданской войны, воевавшим на стороне Конфедеративных Штатов Америки.
По словам Вадима Карасева, в США, как и на Украине, где действует закон о декоммунизации, идет поиск героев и антигероев.
«Ведь когда вы смотрите в будущее, вам все равно, какое историческое значение имеет тот или иной памятник. Стоит и стоит, он же памятник. А когда страна раскалывается, эти памятники возвращают себе жизнь, вот в чем парадокс. Генерал Ли, Ленин становятся живыми, живее всех живых…» — рассказал политолог.
Если бы на Украине была «украинская мечта» или лидер, который бы вел страну вперед, то никто бы на эти памятники не обращал внимание.