Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Об этом 7 июня сообщает kp.ru

Появились подробности смерти народного артиста России Кокшенова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк объяснил произошедшее изгнанный с похорон Панин.

Кроме того, он заявил, что на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей, а также много ругался матом.

Церемония прощания с Кокшеновым прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище.

Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Ранее актера госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже его жена Наталья Лепехина сказала, что актер умер из-за последствий инсульта.

В октябре 2017-го актер перенес инсульт. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.