Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объяснил решение уйти из спорта. Об этом 7 июня сообщает espn.com

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Кроме того, 31-летний Макгрегор считает, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пренебрегали его планами.

«Что бы я ни предлагал, они делали наперекор. Словно хотели показать свою власть. Нужно было сделать бой между мною и Джастином (Джастином Гэтжи — американским бойцом MMA — ред.) за временный пояс», — заявил он.

По мнению Макгрегора, UFC не удастся организовать поединок между Гэтжи и действующим обладателем пояса в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Помимо этого, Макгрегор отметил, что заготовил твит о завершении карьеры еще две недели назад.

«Я просто устал от самой игры», — добавил он.

Ранее 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Глава UFC Дэйна Уайт признался, что не удивлен таким развитием событий. Макгрегор уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. Предыдущий раз он делал такое заявление в марте 2019 году, однако затем решил вернуться.

Конор Макгрегор - боец смешанных единоборств, выступавший под эгидой UFC. Он провел 26 боев, в которых победил 22 раза. В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову из Дагестана бой за титул чемпиона UFC в легком весе.