Украинские силовики готовят провокацию на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Станица Луганская в Донбассе. Об этом 7 июня сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, передает РИА Новости

Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich заявил Осадчий.

По его информации, планируется организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через КПВВ.

«Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ», — объяснил Осадчий.

Он отметил, что цель провокации — обвинить руководство Народных Республик в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе накануне работы участников контактной группы, запланированной на 9 и 10 июня.

В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В конце мая Киев продлил ограничения до 22 июня. С момента закрытия ЛНР и Киев несколько раз договаривались о пересечении пропускного пункта группами лиц.