«По данным нашей разведки, штабом Операции объединенных сил (ООС) подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) "Восток" и "Север" о недопущении открытия КПВВ с последующим обвинением в срыве руководства Народных Республик», — заявил Осадчий.
По его информации, планируется организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через КПВВ.
«Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ», — объяснил Осадчий.
Он отметил, что цель провокации — обвинить руководство Народных Республик в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе накануне работы участников контактной группы, запланированной на 9 и 10 июня.
В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В конце мая Киев продлил ограничения до 22 июня. С момента закрытия ЛНР и Киев несколько раз договаривались о пересечении пропускного пункта группами лиц.