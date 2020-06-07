Украинские заробитчане отправились в Европу и привезли туда коронавирус
Украинские заробитчане отправились в Европу и привезли туда коронавирус
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
«Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты», — сказал Кириченко.

После прохождения двухнедельной обсервации, украинцы будут доставлены на свои рабочие места по всей территории страны. Их также обеспечат страховкой, на случай заболевания COVID-19.