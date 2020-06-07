В варшавский аэропорт прибыли два самолета из Украины, которые привезли в Польшу 186 заробитчан. Об этом 7 июня сообщил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко, передает «Укринформ»
«Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты», — сказал Кириченко.
После прохождения двухнедельной обсервации, украинцы будут доставлены на свои рабочие места по всей территории страны. Их также обеспечат страховкой, на случай заболевания COVID-19.
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