Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагал участвовать в выборах мэра Одессы экс-губернатору Сергею Гриневецкому и дать городу особый статус. Об этом 6 июня заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Страна.ua

Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

«Приглашали Дмитрия Шпинарева (одесский шоумен, — ред.), известный, хороший парень. Прошел слух, что предложение идти на мэры сделали Сергею Гриневецому, и он подтвердил мне эту информацию. Он известный региональный политик, из комсомольской линейки управленцев. Они даже задумали под него сделать Одессу городом с особым статусом. Я поинтересовался, а как это ему сделали такое предложение, ведь было заявлено, что к власти идет молодая команда. У меня когда-то даже разговор был занимательный с представителем новой власти. Я сказал, что мальчики пришли в бордель и не знают, что делать. А мне дерзко ответили, что мальчики приходят — дяденьки уходят. Пришло время и я смотрю, все больше подтягивают дядек», — сказал Труханов.

Он заверил, что не особо переживает по поводу конкурентов от партии президента, так как «мой отрыв от любого кандидата, кого бы они не продвигали, три-четыре раза».

Также Труханов отметил, что не видит смысла в политических переговорах с Банковой.

«Одно время я пытался наладить диалог с Офисом президента, но понял, что стучусь в закрытую дверь. Они со мной как бы в диалоге, но попутно все время пытаются найти какого-то кандидата в мэры», — пояснил он.