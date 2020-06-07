Пашинян: Больницы Армении не смогут принять всех нуждающихся с COVID-19
Пашинян: Больницы Армении не смогут принять всех нуждающихся с COVID-19
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«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — сказал он.

По словам главы правительства, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. В начале недели стало известно, что COVID-19 заразился сам премьер.

 