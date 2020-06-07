В Армении система здравоохранения перегружена из-за большого количества больных, ситуация с коронавирусом - критическая. Об этом 6 июня заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден COVID-19, передает interfax.ru
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — сказал он.
По словам главы правительства, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. В начале недели стало известно, что COVID-19 заразился сам премьер.
Украина.ру на Youtube
Боролся со стиральными машинами и «свинособаками»: кто будет мовным омбудсменом?
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.