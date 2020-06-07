В Казахстане пресс-секретаря президента госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали госпитализирвоали после получения положительных результатов теста на коронавирус. Об этом 6 июня сообщил сам Уали на своей странице в Facebook

В посте, опубликованном из больницы, он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев регулярно проходит проверки на заболевание, и его здоровью в данный момент ничего не угрожает.

По словам пресс-секретаря, в резиденции главы государства были предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.