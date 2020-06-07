В Казахстане пресс-секретаря президента госпитализировали с коронавирусом

В посте, опубликованном из больницы, он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев регулярно проходит проверки на заболевание, и его здоровью в данный момент ничего не угрожает.
По словам пресс-секретаря, в резиденции главы государства были предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заразился коронавирусом. В итоге представитель Кремля пошел на поправку. Позже он рассказал о своих ощущениях от болезни. Так, в первый день после обнаружения коронавируса у него не было никаких симптомов болезни, а затем повысилась температура.