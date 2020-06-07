Она подчеркнула, что нынешний президент выбирает «из плохого худшее», отметив, что при власти остаются люди, симпатизирующие экс-президенту Порошенко и американскому финансисту Джорджу Соросу и работающие в их интересах.
«Мы точно за них не голосовали. Поэтому это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Это орган, который влияет на монетарную политику всей страны. В Нацраде (нацсовете — ред.) по вопросам телевидения сильно произошли ротации? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, "удобными" кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год увидели результат, а дальше будет больше», — сказала Лукаш.