Президент Украины Владимир Зеленский обманул избирателей, поскольку обещал гражданам новые лица, однако за год у власти остаются люди Петра Порошенко. Об этом 6 июня сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает 112.ua

Шабовта объяснил, почему Зеленский никогда не решится посадить Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джорджу Соросу и работающие в их интересах.

«Мы точно за них не голосовали. Поэтому это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Это орган, который влияет на монетарную политику всей страны. В Нацраде (нацсовете — ред.) по вопросам телевидения сильно произошли ротации? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, "удобными" кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год увидели результат, а дальше будет больше», — сказала Лукаш.