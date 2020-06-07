По его словам, Трамп пытается, с одной стороны, трансформировать Большую семерку, которая не является международной организацией, а лишь клубом по интересам, в определенную структуру, которая решает мировые проблемы без Китая.
«Я вижу здесь попытку шантажа Китая. Кроме того, Трамп заинтересован в возвращении к этому диалогу России, а также в размывании Большой семерки новыми странами, которые в большей мере ориентированы на США и будут обязаны США, благодарны США за привлечение в этот формат. И, таким образом, это приведет к увеличению роли США в Большой семерке или в G8, G10, G11, как будет получаться», — объяснил политолог.
Взамен Трамп может предложить лидерам других стран возможность влиять на решение многих глобальных проблем, добавил Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.