Для США сегодня в мире главным конкурентом является Китай, поэтому, приглашая четыре страны, включая Россию, на саммит G7, они не приглашают при этом Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

«Я вижу здесь попытку шантажа Китая. Кроме того, Трамп заинтересован в возвращении к этому диалогу России, а также в размывании Большой семерки новыми странами, которые в большей мере ориентированы на США и будут обязаны США, благодарны США за привлечение в этот формат. И, таким образом, это приведет к увеличению роли США в Большой семерке или в G8, G10, G11, как будет получаться», — объяснил политолог.

Взамен Трамп может предложить лидерам других стран возможность влиять на решение многих глобальных проблем, добавил Руслан Бортник.

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