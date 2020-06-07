«Западная психология очень нуждается в образах внешнего врага для объяснения причин возникновения тех или иных неурядиц и проблем. Во всех сложных политических ситуациях Запад ищет крайнего, и таковой находится где угодно, но только не в самой Западной цивилизации», — сказал он.
Он отметил, что впервые финансовые требования к Китаю в связи с распространением коронавируса прозвучали в Великобритании в тот момент, когда в стране наблюдался пик роста заболеваний COVID-19.
Требование имело очевидную истерическую форму, что вполне объяснимо: паника склонна порождать истерику, сказал Иванников.
После Британии это же требование было озвучено в Штатах, в том числе и президентом Дональдом Трампом.