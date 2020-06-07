Попытки США стребовать с КНР компенсацию за пандемию коронавируса усиливают рейтинги некоторых западных политиков и антикитайские настроения, помогают создать образ внешнего врага, рассказал политический философ Сергей Иванников в интервью Украина.ру

«Западная психология очень нуждается в образах внешнего врага для объяснения причин возникновения тех или иных неурядиц и проблем. Во всех сложных политических ситуациях Запад ищет крайнего, и таковой находится где угодно, но только не в самой Западной цивилизации», — сказал он.

Политический философ Иванников: На Западе мечтают о Нюрнбергском процессе над Китаем © nupds.ru

Требование имело очевидную истерическую форму, что вполне объяснимо: паника склонна порождать истерику, сказал Иванников.

После Британии это же требование было озвучено в Штатах, в том числе и президентом Дональдом Трампом.