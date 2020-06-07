Широкое распространение массовых протестов по Соединенным Штатам возникло из-за попустительства властей, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

По его словам, представители как Демократической, так и Республиканской партии в США сегодня думают о том, как они смогут использовать эти выступления.

«Поэтому сегодня предпринимаются достаточно слабые действия по их локализации. Более того, пока что из-за попустительства властей, скорее, имитации бурной деятельности, эти бунты охватили большую часть страны», — сказал Бондаренко.

Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента © РИА Новости, Нина Зотина

Однако чем больший размах у этих выступлений, тем больше шансов у республиканцев в результате подавления этих протестов мобилизовать белое население, из которого состоит электорат Республиканской партии, перед голосованием на выборах президента.

Близость выборов и желание использовать данные факторы в избирательной кампании стали причиной того, что протесты до сих пор жестко не подавлены, считает эксперт.