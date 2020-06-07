Все бунты носят один и тот же характер, напоминающий «праздник непослушания», однако киевский Майдан 2014 года заметно отличается от нынешних американских событий, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

Он отметил, что во время майдана 2014 года при всех его злодеяниях и нелицеприятных явлениях не было мародерства, магазины не грабили, не было массового нарушения прав частной собственности.

«Майдан действительно носил политический характер. В данной ситуации мы пока что видим массовое выступление, которое носит антиистеблишментовский и даже расистский характер», — сказал Бондаренко.

Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента © РИА Новости, Нина Зотина

В соцсети и СМИ попала запись жестокого обращения полицейских с Флойдом, что вылилось в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с копами.

С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. В эти выходные по всем Штатам также ожидаются масштабные протесты и волнения.