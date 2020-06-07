Он отметил, что во время майдана 2014 года при всех его злодеяниях и нелицеприятных явлениях не было мародерства, магазины не грабили, не было массового нарушения прав частной собственности.
«Майдан действительно носил политический характер. В данной ситуации мы пока что видим массовое выступление, которое носит антиистеблишментовский и даже расистский характер», — сказал Бондаренко.
В Соединенных Штатах по всей стране нарастают беспорядки после убийства чернокожего гражданина Джорджа Флойда полицейскими.
В соцсети и СМИ попала запись жестокого обращения полицейских с Флойдом, что вылилось в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с копами.
С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. В эти выходные по всем Штатам также ожидаются масштабные протесты и волнения.