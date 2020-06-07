Китай сегодня проводит экономическую экспансию по всему миру и часто забирает те рынки и транспортные каналы, которые ранее находились под экономическим зонтиком США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Китай сейчас практически полностью установил контроль над Юго-Восточной Азией, за исключением территорий, которые входят в сферу интересов Индии.

Однако последняя больше заинтересована в развитии внутреннего рынка и редко инвестирует в другие страны.

«Китай по сути съел Юго-Восточную Азию, и поэтому Трамп, когда пришел к власти, разорвал те экономические договоры, которые касались Юго-Восточной Азии, поскольку наносили больше вреда Америке, чем пользы. Но теперь Китай идет в Африку, в Южную Америку, у него хорошие отношения с Россией», — рассказал эксперт.

По словам Марата Баширова, Дональд Трамп, как и любой американский президент, не может позволить, чтобы Китай рос такими огромными темпами.

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