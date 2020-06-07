Противостояние Китая и США — это история на десятилетия, считает политолог.
Китай сейчас практически полностью установил контроль над Юго-Восточной Азией, за исключением территорий, которые входят в сферу интересов Индии.
Однако последняя больше заинтересована в развитии внутреннего рынка и редко инвестирует в другие страны.
«Китай по сути съел Юго-Восточную Азию, и поэтому Трамп, когда пришел к власти, разорвал те экономические договоры, которые касались Юго-Восточной Азии, поскольку наносили больше вреда Америке, чем пользы. Но теперь Китай идет в Африку, в Южную Америку, у него хорошие отношения с Россией», — рассказал эксперт.
По словам Марата Баширова, Дональд Трамп, как и любой американский президент, не может позволить, чтобы Китай рос такими огромными темпами.
Полностью интервью можно прочитать здесь.