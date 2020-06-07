По ее словам, спонсоры Демократической партии ясно дали понять, что не будет никаких изменений, которые пойдут на пользу народу или хотя бы отвечают его потребностям.
«Сторонники Сандерса по-прежнему хотят перемен. Полагаю, что они составляют большинство среди протестующих белых людей. Неприятие их политической позиции Демократической партией побудило их к большей активности и действиям уже вне политической системы», — рассказала журналистка.
Маргарет Кимберли считает, что сама политическая система сейчас пребывает в состоянии хаоса. Протесты в Штатах показывают, что миллионы людей больше не заинтересованы в поддержке этой системы, которая и далее навязывает им меры жесткой экономии и сопутствующей им экономической нестабильности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.