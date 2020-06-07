Истеблишмент Демократической партии сфальсифицировал систему подсчета голосов при выдвижении кандидатов, чтобы не пропустить Берни Сандерса с его предложениями провести хотя бы минимальные реформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала редактор Black Agenda Report, активистка Национальной антивоенной коалиции США Маргарет Кимберли

Бартон Кэмпбелл: «Конец белому правящему классу». Кто и почему бунтует в США © REUTERS, Brendan Mcdermid

«Сторонники Сандерса по-прежнему хотят перемен. Полагаю, что они составляют большинство среди протестующих белых людей. Неприятие их политической позиции Демократической партией побудило их к большей активности и действиям уже вне политической системы», — рассказала журналистка.

Маргарет Кимберли считает, что сама политическая система сейчас пребывает в состоянии хаоса. Протесты в Штатах показывают, что миллионы людей больше не заинтересованы в поддержке этой системы, которая и далее навязывает им меры жесткой экономии и сопутствующей им экономической нестабильности.

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