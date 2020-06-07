Убийство темнокожего Джорджа Флойда в штате Миннесота вызвало практически отвращение к полиции и переполнило чашу терпения американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала редактор Black Agenda Report, активистка Национальной антивоенной коалиции США Маргарет Кимберли

Маргарет Кимберли: «Люди учатся действовать вне рамок политической системы США» © cindysheehanssoapbox.blogspot.com Ахмада Арбери в Джорджии, а в Кентукки произошло убийство полицейскими Бреонны Тейлор.

«Дело в том, что из-за пандемии COVID-19 более 30 миллионов человек стали безработными. Политическая система США отреагировала на это лишь скудной помощью, максимум 1200 долларов на человека. В народе накопилось много недовольства и гнева. Убийство Флойда послужило катализатором — оно как бы дало миллионам людей повод выразить недовольство по ряду других вопросов», — рассказала Маргарет Кимберли.

По ее словам, полиция в Нью-Йорке нападет на журналистов и мирных демонстрантов. Проявляют жестокость американские стражи порядка и в отношении белых, поэтому многие из них сейчас чувствуют определенную солидарность с черными.

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