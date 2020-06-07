Александру Лукашенко удается за счет социального популизма удержать популярность у части российского общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Белорусские «карусели», российские олигархи, «агент Зеленского» и другие истории про Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Таким людям очень выгодно считать, что якобы в Белоруссии все хорошо, что якобы там «народный» президент, а в России все разворовали олигархи, считает Богдан Безпалько.

«Вера этих людей в Лукашенко носит иррациональный характер, порой сектантский. Это влюбленность в тот образ, которому на самом деле Лукашенко, как я считаю, не соответствует. Есть, конечно, и политические причины — Лукашенко хвалят в последние время леваки и либералы, т.к. для них это хорошая возможность подвергнуть критике российскую власть», — рассказал собеседник издания.

На самом же деле, когда российский бизнес пришел в Белоруссию, то зарплата в некоторых отраслях выросла в три-четыре раза. Многие белорусские силовики хотят служить в российской армии и полиции из-за высоких зарплат и социального обеспечения, добавил Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.