Однако эти люди сами не живут в Белоруссии и не знакомы с белорусскими реалиями. Для российских поклонников Лукашенко представление о Белоруссии исчерпывается ближайшим магазином «Белорусские продукты».
Таким людям очень выгодно считать, что якобы в Белоруссии все хорошо, что якобы там «народный» президент, а в России все разворовали олигархи, считает Богдан Безпалько.
«Вера этих людей в Лукашенко носит иррациональный характер, порой сектантский. Это влюбленность в тот образ, которому на самом деле Лукашенко, как я считаю, не соответствует. Есть, конечно, и политические причины — Лукашенко хвалят в последние время леваки и либералы, т.к. для них это хорошая возможность подвергнуть критике российскую власть», — рассказал собеседник издания.
На самом же деле, когда российский бизнес пришел в Белоруссию, то зарплата в некоторых отраслях выросла в три-четыре раза. Многие белорусские силовики хотят служить в российской армии и полиции из-за высоких зарплат и социального обеспечения, добавил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.