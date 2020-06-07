По его словам, Белоруссия и ранее существовала за счёт открытой поддержки из России, отчасти за счёт российского рынка сбыта.
Россия продавала Белоруссии углеводороды по низким ценам, как раз из которых делали нефтепродукты, основной экспортный товар Белоруссии.
«Можно что-то попытаться сейчас вложить в экономику, но в целом белорусские предприятия убыточны и неэффективны. Методы управления, средства производства там устарели, и директивным методом ситуацию не исправить. До сих пор белорусские НПЗ не достигли высокого уровня переработки нефти, целый ряд сельскохозяйственных предприятий убыточен», — рассказал Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
Все это покрывается за счёт государственной казны Белоруссии, которая пополняется из кармана налогоплательщиков (граждан Белоруссии) и российского бюджета.
Собеседник издания отметил, что необходимо полностью менять экономику и проводить ряд реформ, в том числе непопулярных, однако, учитывая особенности клана Лукашенко, в нынешней Белоруссии вряд ли это возможно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.