Если Россия сейчас просто ограничит экспорт для белорусских товаров, то экономика Белоруссии начнёт схлопываться, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По его словам, Белоруссия и ранее существовала за счёт открытой поддержки из России, отчасти за счёт российского рынка сбыта.

Россия продавала Белоруссии углеводороды по низким ценам, как раз из которых делали нефтепродукты, основной экспортный товар Белоруссии.

«Можно что-то попытаться сейчас вложить в экономику, но в целом белорусские предприятия убыточны и неэффективны. Методы управления, средства производства там устарели, и директивным методом ситуацию не исправить. До сих пор белорусские НПЗ не достигли высокого уровня переработки нефти, целый ряд сельскохозяйственных предприятий убыточен», — рассказал Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Собеседник издания отметил, что необходимо полностью менять экономику и проводить ряд реформ, в том числе непопулярных, однако, учитывая особенности клана Лукашенко, в нынешней Белоруссии вряд ли это возможно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.