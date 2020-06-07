Однако рассчитывать, что Запад из-за пандемического кризиса потеряет интерес к Восточной Европе, не приходится. Тем не менее, по словам эксперта, европейский проект испытывает массу проблем и в целом находится под угрозой.
«А это означает, что никаких предложений по интеграции в Евросоюз звучать уже не будет. Так что у белорусской оппозиции уже не будет такого козыря: давайте сменим власть и войдем в Евросоюз», — рассказал Олег Неменский.
Собеседник издания добавил, что ЕС так называемые европейские перспективы сейчас предоставлять не намерен.
Полностью интервью можно прочитать здесь.