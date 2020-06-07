Из-за коронавируса и проблем в мировой экономике в Европе все чаще стали говорить о кризисе внутренней интеграции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский

Неменский об обвинениях в адрес российских олигархов: Лукашенко накануне выборов использует имидж защитника Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«А это означает, что никаких предложений по интеграции в Евросоюз звучать уже не будет. Так что у белорусской оппозиции уже не будет такого козыря: давайте сменим власть и войдем в Евросоюз», — рассказал Олег Неменский.

Собеседник издания добавил, что ЕС так называемые европейские перспективы сейчас предоставлять не намерен.

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