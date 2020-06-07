На днях президент Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи хотят привести к власти в Белоруссии радикальную оппозицию.
«В принципе российский крупный бизнес очень заинтересован в широкой программе приватизации Белоруссии. Так что определенная заинтересованность в поддержке кандидатов, обещающих либерализацию экономической политики, конечно, может быть. Так что, думаю, эти обвинения не беспочвенны», — считает эксперт.
По словам Олега Неменского, Лукашенко в предвыборной кампании использует старый политический имидж защитника суверенитета Белоруссии. Однако очередной резкий выпад белорусского лидера в сторону России не сможет повлиять на отношения Москвы и Минска.
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