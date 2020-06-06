По данным издания, инцидент произошел поздно вечером 5 июня на заправке ОККО около села Заричаны. Двое мужчин подрались по неизвестной причине, после чего один из них потерял сознание. Позже стало известно, что депутат получил ссадины и царапины.
На место приехала полиция, от госпитализации и прохождения судебно-медицинской экспертизы депутат отказался. В полиции происшествие не комментируют.
По информации сайта Верховной Рады, Юрий Заславский родился в 1982 году, живет в Хмельницком, является членом депутатской фракции «Слуга народа» и директором ООО «Макрус ЛТД».