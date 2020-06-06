Мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве перевели из СИЗО в психиатрическую больницу, он будет находиться в медучреждении до 29 июля. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец

Минер моста Метро в Киеве объяснил свой мотив © Стрингер Виталия Ткаленко направили в СИЗО, однако там его осмотрел фельдшер и обнаружил у него склонность к суициду. Было принято решение перевести мужчину в специализированную психиатрическую больницу в Киевской области. Там он пробудет до 29 июля.

Движение по мосту Метро было перекрыто 1 июня после звонка Ткаленко на горячую линию — мужчина завил, что мост заминирован. Вскоре «минера» задержали. На заседании суда он жаловался на проблемы с нервной системой и заявлял о желании покончить жизнь самоубийством.