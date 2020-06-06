По ее словам, по решению суда Виталия Ткаленко направили в СИЗО, однако там его осмотрел фельдшер и обнаружил у него склонность к суициду. Было принято решение перевести мужчину в специализированную психиатрическую больницу в Киевской области. Там он пробудет до 29 июля.
Движение по мосту Метро было перекрыто 1 июня после звонка Ткаленко на горячую линию — мужчина завил, что мост заминирован. Вскоре «минера» задержали. На заседании суда он жаловался на проблемы с нервной системой и заявлял о желании покончить жизнь самоубийством.