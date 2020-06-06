Зеленский отметил, что ждет презентаций министерств об их деятельности, которые должны состояться через несколько недель.
«Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги», — заявил он.
Ранее Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по подозрению в диверсии.