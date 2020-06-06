«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и на половине его не бросать», — заявил Зеленский.

Глава государства также уточнил, что Аваков должен довести до логического завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.

«Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем», — добавил Зеленский.

Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем
Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем
© avakov.com/Yulia Babych
В пятницу, 5 июня, в столице прошел митинг против министра внутренних дел Арсена Авакова. В акции протеста приняли участие около тысячи активистов, в том числе представители «Свободы» и «Правого сектора»*. Протестующие вышли под лозунгами «Прочь Авакова!», «Нет полицейскому государству!» и скандировали: «Аваков — чёрт!».

Ранее депутаты Рады пригласили Авакова на «час вопросов правительству» с отчётом после ряда скандальных происшествий (резонансный инцидент в Кагарлыке, перестрелка в Броварах и т.п.). С инициативой пригласить министра выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос».

* Деятельность организации запрещена в РФ