«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и на половине его не бросать», — заявил Зеленский.
Глава государства также уточнил, что Аваков должен довести до логического завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.
«Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем», — добавил Зеленский.
"Досі немає кращого" — Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020
В пятницу, 5 июня, в столице прошел митинг против министра внутренних дел Арсена Авакова. В акции протеста приняли участие около тысячи активистов, в том числе представители «Свободы» и «Правого сектора»*. Протестующие вышли под лозунгами «Прочь Авакова!», «Нет полицейскому государству!» и скандировали: «Аваков — чёрт!».
Ранее депутаты Рады пригласили Авакова на «час вопросов правительству» с отчётом после ряда скандальных происшествий (резонансный инцидент в Кагарлыке, перестрелка в Броварах и т.п.). С инициативой пригласить министра выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос».
* Деятельность организации запрещена в РФ