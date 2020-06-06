Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что не может согласиться на увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова, поскольку достойных кандидатов на эту должность пока не видит. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило издание «Украинская правда»

«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и на половине его не бросать», — заявил Зеленский.

Глава государства также уточнил, что Аваков должен довести до логического завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.

«Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем», — добавил Зеленский.

"Досі немає кращого" — Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

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Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем © avakov.com/Yulia Babych Арсена Авакова. В акции протеста приняли участие около тысячи активистов, в том числе представители «Свободы» и «Правого сектора»*. Протестующие вышли под лозунгами «Прочь Авакова!», «Нет полицейскому государству!» и скандировали: «Аваков — чёрт!».

Ранее депутаты Рады пригласили Авакова на «час вопросов правительству» с отчётом после ряда скандальных происшествий (резонансный инцидент в Кагарлыке, перестрелка в Броварах и т.п.). С инициативой пригласить министра выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос».

* Деятельность организации запрещена в РФ