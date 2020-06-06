Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал о новой межливийской инициативе о прекращении огня и политическом урегулировании, пишет РИА Новости 6 июня

Встреча ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом состоялась в Каире.

«Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий, она включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок», — приводит агентство слова Ас-Сиси.

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Ливия была ввергнута в хаос после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке американских и французских спецслужб, сейчас в стране двоевластие.

На востоке заседает избранный местными парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу Ливии.