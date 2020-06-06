Встреча ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом состоялась в Каире.
«Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий, она включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок», — приводит агентство слова Ас-Сиси.
Инициатива предполагает равноправное представительство трех групп в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
Ливия была ввергнута в хаос после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке американских и французских спецслужб, сейчас в стране двоевластие.
На востоке заседает избранный местными парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу Ливии.