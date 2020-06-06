Руководитель Вашингтона Питер Ньюшем предупредил, что в эти выходные в столице США ожидаются масштабные протесты и волнения, которые охватили страну после гибели чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, пишет Интерфакс 6 июня со ссылкой на американское ТВ

«У нас есть публичная, из открытых источников информация, которая заставляет предположить, что события в эту субботу могут стать одними из самых крупных, когда-либо происходивших в городе», — приводит агентство слова полицейского начальника.

По данным NBC, копы и демонстранты по всем Штатам готовятся к акциям в эти выходные, наплевательски относясь к угрозе коронавируса.

Накануне в Бруклине полиция уже применяла силу для разгона демонстрантов.