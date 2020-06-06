«У нас есть публичная, из открытых источников информация, которая заставляет предположить, что события в эту субботу могут стать одними из самых крупных, когда-либо происходивших в городе», — приводит агентство слова полицейского начальника.
Ньюшем уточнил, что полиция готовится к наплыву большого числа демонстрантов.
По данным NBC, копы и демонстранты по всем Штатам готовятся к акциям в эти выходные, наплевательски относясь к угрозе коронавируса.
Накануне в Бруклине полиция уже применяла силу для разгона демонстрантов.