Президент США Дональд Трамп застал власти ФРГ врасплох, выведя американские войска из Германии тайком от Берлина, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник Spiegel 6 июня

«Правительство ФРГ застали в некотором смысле врасплох этим шагом. Официальные представители Минобороны, МИД, которым Spiegel задал вопрос о деталях решения США ранним вечером (в пятницу. — Ред.), не захотели высказываться на этот счет», — цитирует агентство немецкое издание.

Представители бизнеса ФРГ назвали «фейк-ньюс» политические аргументы США по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Журналисты делают вывод, что правительство США не информировало партнера по НАТО Германию, как это обычно принято, загодя о решении.

«В связи с важностью планов это вполне можно расценить как провокацию», — отмечает Spiegel.

Ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Трамп приказал вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии.

Кроме того, максимальный военный контингент США в ФРГ сокращен вдвое, с 50 тыс. военных до 25 тыс.