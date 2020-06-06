«Правительство ФРГ застали в некотором смысле врасплох этим шагом. Официальные представители Минобороны, МИД, которым Spiegel задал вопрос о деталях решения США ранним вечером (в пятницу. — Ред.), не захотели высказываться на этот счет», — цитирует агентство немецкое издание.
Пентагон и посольство США в Берлине заявили, что ответственные лица по данному вопросу находятся в Белом доме, сообщил Spiegel.
Журналисты делают вывод, что правительство США не информировало партнера по НАТО Германию, как это обычно принято, загодя о решении.
«В связи с важностью планов это вполне можно расценить как провокацию», — отмечает Spiegel.
Ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Трамп приказал вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии.
Кроме того, максимальный военный контингент США в ФРГ сокращен вдвое, с 50 тыс. военных до 25 тыс.