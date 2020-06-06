Кабинет министров самопровозглашенной республики Косово отменил запрет на ввоз товаров из центральной Сербии без косовской маркировки, сообщает РИА Новости 6 июня со ссылкой на заявление главы косовского правительства Авдулаха Хоти

Таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии были введены Косово в 2018 году, из-за чего сербская экономика ежедневно теряла более миллиона евро. Сербия, США и ЕС требовали отменить эти ограничения и вернуться к переговорам.

«Сегодня, во второй день работы кабмина, мы утвердили постановление правительства. Мы приняли важное решение, устранив препятствия процессу диалога на разумный период времени. Ожидаем увидеть то же самое с сербской стороны. Оставляем за собой право поддерживать наш суверенитет в координации с нашими партнерами», — заявил Хоти.

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Ранее Хоти обещал достичь «окончательного соглашения» с Сербией, что, по его словам, позволит Косово вступить в Европейский союз.