В Белоруссии, помимо пандемии коронавируса, существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики и инфопандемия, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило агентство «Белта»

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