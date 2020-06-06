«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — заявил Лукашенко.
Он также призвал белорусов соблюдать меры предосторожности и чаще бывать на свежем воздухе.
Лукашенко также отметил правильность выбранного страной пути борьбы с COVID-19.
Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 46,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 259 человек, 22 тыс. пациентов выздоровели.