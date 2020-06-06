В России зарегистрировали еще один препарат для лечения COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк получил препарат под названием «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении.

«Левилимаб» производит компания Biocad. Отмечается, что изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 458,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 5,7 тыс. пациентов, 221,3 тыс. выздоровели.