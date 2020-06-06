В 2008 году Юлия Тимошенко не дала движение реформе, которую пообещала Международному валютному фонду (МВФ). Об этом накануне в эфире телеканала «1+1» рассказал бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов

По его словам, с тех пор МВФ не доверяет Украине и ставит условия, без выполнения которых страна не может получить кредит.

«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром — обещала одно, зашли деньги — "кинула" Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют», — рассказал Милованов.

Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

Ранее стало известно, что МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины уже 9 июня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общая сумма транша составит 5 млрд долларов.