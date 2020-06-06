По его словам, с тех пор МВФ не доверяет Украине и ставит условия, без выполнения которых страна не может получить кредит.
«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром — обещала одно, зашли деньги — "кинула" Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют», — рассказал Милованов.
Он также добавил, что для Украины есть две «идеологии», которые не связаны с «Востоком и Западом» или «Россией и Европой». По мнению экс-министра, страна или будет развиваться и строить собственную экономику, становясь сильней, или останется страной, которая всех «кидает» и не выполняет обещаний.
Ранее стало известно, что МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины уже 9 июня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общая сумма транша составит 5 млрд долларов.