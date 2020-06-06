«В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — приводит агентство слова Тищенко.
Он отметил, что для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от нероссийских поставщиков.
Всего по морю в Белоруссию поставили более одного миллиона тонн нефти, добавил Тищенко.
В мае министр иностранных дел республики Владимир Макей анонсировал начало закупки нефти из США.
В этом поспособствовали договоренности, достигнутые в ходе переговоров госсекретаря США Майкла Помпео с президентом республики Александром Лукашенко в феврале в Минске.