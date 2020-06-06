Судно с 77 тыс. тонн нефти из США для Белоруссии прибыл в литовский порт Клайпеду, сообщает РИА Новости 6 июня со ссылкой на пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко

«В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — приводит агентство слова Тищенко.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Всего по морю в Белоруссию поставили более одного миллиона тонн нефти, добавил Тищенко.

В мае министр иностранных дел республики Владимир Макей анонсировал начало закупки нефти из США.

В этом поспособствовали договоренности, достигнутые в ходе переговоров госсекретаря США Майкла Помпео с президентом республики Александром Лукашенко в феврале в Минске.