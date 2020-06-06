Американская правозащитная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» заинтересовалась нападением полиции на журналиста РИА Новости во время освещения протестов в Миннеаполисе. Об этом сообщил пострадавший корреспондент Михаил Тургиев, передает РИА Новости в субботу, 6 июня

«Сегодня со мной связалась представитель организации. Они видели, что я рассказывал о случившемся в интервью одному из российских телеканалов, и позвонили задать дополнительные вопросы, чтобы задокументировать инцидент», — рассказал журналист.

Испытание Майданом. Что на самом деле означают стачки и протесты в США и других странах © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в настоящее время количество нападении на представителей СМИ в Штатах носит беспрецедентный характер — на рассмотрении находятся 280 случаев.

Нападение на журналиста РИА Новости произошло 31 мая в Миннеаполисе. Михаилу Тургиеву брызнули в лицо из перцового баллончика уже после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился представителем прессы.

Позже в Вашингтоне от рук полицейских также пострадала продюсер Sputnik Николь Руссел. Несмотря на то, что она несколько раз повторила, что она представитель прессы и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, в нее выстрелили резиновыми пулями.