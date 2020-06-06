«Сегодня со мной связалась представитель организации. Они видели, что я рассказывал о случившемся в интервью одному из российских телеканалов, и позвонили задать дополнительные вопросы, чтобы задокументировать инцидент», — рассказал журналист.
В тот же день организация опубликовала письмо губернаторам штатов, мэрам городов и шефам полиции с требованием прекратить нападения на журналистов.
Отмечается, что в настоящее время количество нападении на представителей СМИ в Штатах носит беспрецедентный характер — на рассмотрении находятся 280 случаев.
Нападение на журналиста РИА Новости произошло 31 мая в Миннеаполисе. Михаилу Тургиеву брызнули в лицо из перцового баллончика уже после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился представителем прессы.
Позже в Вашингтоне от рук полицейских также пострадала продюсер Sputnik Николь Руссел. Несмотря на то, что она несколько раз повторила, что она представитель прессы и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, в нее выстрелили резиновыми пулями.