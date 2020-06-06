Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко выступил против открытия КПВВ в Донбассе из-за эпидемиологической ситуации. Об этом накануне сообщило издание «Укринформ»

«Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Даты открытия я пока не назову. Беру на себя всю ответственность, в принципе, как и всегда, и в этом случае, я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто-то не манипулировал бы этой ситуацией», — заявил Кириленко.

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«Знаю, что многие люди имеют родственников на подконтрольной территории, но также прошу отнестись всех с пониманием. Тот результат, ставший без преувеличения весомым, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет», — добавил губернатор.

В марте украинская сторона закрыла контрольно-пропускные пункты в Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса.