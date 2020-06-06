Победа Трампа на президентских выборах будет убийственной для глобалистов - Ищенко
Победа Трампа на президентских выборах будет убийственной для глобалистов - Ищенко
© РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк
Массовые протесты во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Нацгвардия США, примерно в 40 городах был введен комендантский час.

По мнению Пушкова, решение как о применении, так и о неприменении военной силы чревато негативными последствиями для Трампа.

«Единственный шанс для Трампа — это то, что до конца лета уйдет острая фаза эпидемии, будет покончено с расовыми волнениями и постепенно начнет восстанавливаться экономика, потому что экономика была самым сильным его козырем… И если экономика начнет восстанавливаться к ноябрю, тогда у Трампа есть шанс», — сказал сенатор.

В то же время, если эпидемия и волнения продлятся, то действующему президенту США будет трудно победить на выборах, отметил он.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.