Козырь президента США Дональда Трампа - это экономика, которую ему необходимо успеть восстановить до выборов, иначе у него будет мало шансов на победу. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Победа Трампа на президентских выборах будет убийственной для глобалистов - Ищенко © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Нацгвардия США, примерно в 40 городах был введен комендантский час.

По мнению Пушкова, решение как о применении, так и о неприменении военной силы чревато негативными последствиями для Трампа.

«Единственный шанс для Трампа — это то, что до конца лета уйдет острая фаза эпидемии, будет покончено с расовыми волнениями и постепенно начнет восстанавливаться экономика, потому что экономика была самым сильным его козырем… И если экономика начнет восстанавливаться к ноябрю, тогда у Трампа есть шанс», — сказал сенатор.

В то же время, если эпидемия и волнения продлятся, то действующему президенту США будет трудно победить на выборах, отметил он.

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