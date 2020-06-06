Накануне, 4 июня, в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.
«В целом США настроены принять эти санкции, но они в любом случае не будут фатальными для проекта. Проект удастся завершить, причем есть известный горизонт, не позднее первого квартала 2021 года. Так что пока сохраняется дата завершения достройки магистрали», — сказал Пасечник.
Он добавил, что в случае введения санкций, последуют «ответы в юридическом плане».
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.