Даже если американские санкции США против «Северного потока-2» будут расширены, они не станут фатальными для проекта. Об этом руководитель аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник сказал в интервью изданию Украина.ру 5 июня

«Северному потоку-2» быть: в Совфеде назвали незаконными угрозы санкций со стороны США © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«В целом США настроены принять эти санкции, но они в любом случае не будут фатальными для проекта. Проект удастся завершить, причем есть известный горизонт, не позднее первого квартала 2021 года. Так что пока сохраняется дата завершения достройки магистрали», — сказал Пасечник.

Он добавил, что в случае введения санкций, последуют «ответы в юридическом плане».

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