Политические и экономические интересы России в США представлены противоборствующими силами, что порождает разногласия в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин сказал в интервью изданию Украина.ру 5 июня

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина Владимир] Путин — союзник [президента США Дональда] Трампа, а Центробанк и правительство — союзники [экс-кандидатка в президенты США от демократов Хиллари] Клинтон, [кандидат в президенту США от демократом Джо] Байдена и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, накопившаяся вследствие этого «раскола» напряженность хорошо отображается в обсуждении голосования за внесение изменений в Конституцию России.

Для решения этой проблемы, по мнению Хазина, надо, чтобы ушел либо Путин, либо либеральная команда. В качестве возможных кандидатов на пост главы российского государства из либерального лагеря политолог назвал экс-главу АП Анатолия Чубайса, экс-советника Чубайса Леонида Гозмана и журналиста Николая Сванидзе.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.