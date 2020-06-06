«Управление российской экономикой идет в русле той политики, которую определяет Демократическая партия США. То есть у нас очень интересная картина: у нас [президент Владимир] Путин — союзник [президента США Дональда] Трампа, а Центробанк и правительство — союзники [экс-кандидатка в президенты США от демократов Хиллари] Клинтон, [кандидат в президенту США от демократом Джо] Байдена и так далее», — отметил эксперт.
По его словам, накопившаяся вследствие этого «раскола» напряженность хорошо отображается в обсуждении голосования за внесение изменений в Конституцию России.
Для решения этой проблемы, по мнению Хазина, надо, чтобы ушел либо Путин, либо либеральная команда. В качестве возможных кандидатов на пост главы российского государства из либерального лагеря политолог назвал экс-главу АП Анатолия Чубайса, экс-советника Чубайса Леонида Гозмана и журналиста Николая Сванидзе.
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