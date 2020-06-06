Массовые протесты во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.
По мнению Пушкова, беспорядки стали результатом стихийного элемента, которым воспользовались демократы.
«Во-первых, эти политические фигуры считают, что этой ситуацией надо воспользоваться, чтобы защитить права афроамериканского населения, а во-вторых, чтобы подорвать позиции Дональда Трампа… Для демократов эти гражданские беспорядки выгодны, потому что их кандидат на выборах Джозеф Байден, ничего не делая, просто получает сейчас конкурентное преимущество над Трампом», — сказал он.
Политик сомневается в том, что демократы могли самостоятельно спровоцировать подобные волнения, однако, по его мнению, теперь они будут пытаться перехватить инициативу.
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