Демократы не провоцировали беспорядки в США, но заинтересованы в их продолжении для получения преимущества над президентом Дональдом Трампом. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

По мнению Пушкова, беспорядки стали результатом стихийного элемента, которым воспользовались демократы.

«Во-первых, эти политические фигуры считают, что этой ситуацией надо воспользоваться, чтобы защитить права афроамериканского населения, а во-вторых, чтобы подорвать позиции Дональда Трампа… Для демократов эти гражданские беспорядки выгодны, потому что их кандидат на выборах Джозеф Байден, ничего не делая, просто получает сейчас конкурентное преимущество над Трампом», — сказал он.

Политик сомневается в том, что демократы могли самостоятельно спровоцировать подобные волнения, однако, по его мнению, теперь они будут пытаться перехватить инициативу.

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