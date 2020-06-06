Если на выборах президента Белоруссии победит кто-то, кроме Александра Лукашенко, российская сторона все равно сядет с ним за стол переговоров. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

«Он уже продемонстрировал много раз, что он недоговороспособен, не держит слово, угрожает, ведет себя несдержанно, а иногда вообще по-хамски. В данной ситуации это человек, от которого совершенно не знаешь, чего ожидать», — подчеркнул Безпалько.

Однако, добавил политолог, сейчас Россия дистанцировалась от избирательной кампании в Белоруссии и в принципе не может влиять существенно на процессы, которые там происходят, хотя бы в силу того, что у нее нет на территории Белоруссии никаких информационных инструментов.