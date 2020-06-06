В любом случае, уверен эксперт, тогда уже откроется новое небольшое окно возможностей, потому что с Лукашенко сейчас договариваться уже невозможно.
«Он уже продемонстрировал много раз, что он недоговороспособен, не держит слово, угрожает, ведет себя несдержанно, а иногда вообще по-хамски. В данной ситуации это человек, от которого совершенно не знаешь, чего ожидать», — подчеркнул Безпалько.
Однако, добавил политолог, сейчас Россия дистанцировалась от избирательной кампании в Белоруссии и в принципе не может влиять существенно на процессы, которые там происходят, хотя бы в силу того, что у нее нет на территории Белоруссии никаких информационных инструментов.