Служба безопасности Украины подготовила пакет уголовных дел, по которым можно задержать целый ряд радикалов, которые служат в «Нацкорпусе» Андрея Билецкого. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Зеленский в любой день может отдать команду на арест радикалов и неонацистов, но не делает этого © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, если соответствующая команда будет дана, то в один день будут арестованы многие известные в стране радикалы, но захочет ли президент Владимир Зеленский идти на конфликт, покажет время.

Пока что мы видим, что Зеленский занимает конформистскую позицию, уходя от конфликтов, поскольку главная его задача — досидеть до конца срока, добавил Царев.