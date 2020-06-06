«СБУ сейчас подготовила пакет уголовных дел, по которым можно задержать целый ряд радикалов, которые служат у Билецкого, подконтрольного Авакову. Их есть за что задерживать. Они ждут отмашки из Офиса президента», — указал эксперт.
По его словам, если соответствующая команда будет дана, то в один день будут арестованы многие известные в стране радикалы, но захочет ли президент Владимир Зеленский идти на конфликт, покажет время.
Пока что мы видим, что Зеленский занимает конформистскую позицию, уходя от конфликтов, поскольку главная его задача — досидеть до конца срока, добавил Царев.