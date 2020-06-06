В Соединенных Штатах Америки в последние недели происходят массовые беспорядки, охватившие существенную часть страны после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в результате насилия полицейских.
Эксперт подчеркнул, что сегодня в США расовый раскол начинается уже на уровне школы, когда ребёнок не верит учителю с другим цветом кожи.
По его словам, в США черные дети вырастают в страхе не перед бандитами, а самую большую опасность для них представляет белый полицейский.
«Любой афроамериканец не может пройти свободно по улице вечером и не испугаться, увидев двух-трех полицейских», — отметил Кедми.
Специалист добавил, что все это происходит при слабой власти, неспособной оценить всю глубину и остроту ситуации, а также предпринять хоть какие-то действия.