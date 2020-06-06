Сегодня в США расовый раскол начинается уже на уровне школы, а темнокожее население с малых лет растет в страхе не перед бандитами, а перед полицейскими. Об этом рассказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Они еще и с ядерной бомбой. Кедми о том, почему сегодня ситуация в США гораздо хуже, чем в 1929 году © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Джорджа Флойда в результате насилия полицейских.

Эксперт подчеркнул, что сегодня в США расовый раскол начинается уже на уровне школы, когда ребёнок не верит учителю с другим цветом кожи.

По его словам, в США черные дети вырастают в страхе не перед бандитами, а самую большую опасность для них представляет белый полицейский.

«Любой афроамериканец не может пройти свободно по улице вечером и не испугаться, увидев двух-трех полицейских», — отметил Кедми.

Специалист добавил, что все это происходит при слабой власти, неспособной оценить всю глубину и остроту ситуации, а также предпринять хоть какие-то действия.