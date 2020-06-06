«Это завершится либо обострением экономической войны, либо будут достигнуты некие договоренности, о которых мы не узнаем, но увидим, когда коронавирусная повестка уйдет из отношений Пекина и Вашингтона», — пояснил эксперт.
Если президент США Дональд Трамп переизберется (вероятность этого высока, несмотря на безработицу), то продолжит эти обвинения в адрес Китая до тех пор, пока не добьется победы в виде получения от него максимальных экономических преференций, считает Асафов.
Китай будет все отрицать и пытаться быстрее выходить на новые рынки, в частности Евросоюза, искать поддержку у России, пытаться сохранять свои позиции, искать новых союзников и укреплять отношения со старыми, добавил политолог.