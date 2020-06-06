США и Китай продолжат настаивать на своих версиях возникновения коронавируса до конца. Это либо завершится обострением экономической войны, либо будут достигнуты некие тайные договоренности. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если президент США Дональд Трамп переизберется (вероятность этого высока, несмотря на безработицу), то продолжит эти обвинения в адрес Китая до тех пор, пока не добьется победы в виде получения от него максимальных экономических преференций, считает Асафов.

Китай будет все отрицать и пытаться быстрее выходить на новые рынки, в частности Евросоюза, искать поддержку у России, пытаться сохранять свои позиции, искать новых союзников и укреплять отношения со старыми, добавил политолог.