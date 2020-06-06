История с предприятием «Мотор Сич», продолжил эксперт, — это не первая ситуация, когда китайцы пытаются использовать слабеющую экономику Украины для того, чтобы по дешевке купить разработки.
По его словам, первый китайский авианосец «Ляонин» на самом деле является выкупленным украинским авианосцем «Варяг», как и весь авианосный флот, а контроль над заводом «Южмаш» еще более важен для Пекина, поскольку он способен создать баллистические ракеты «Сатана».
«"Мотор Сич" — это попытка китайцев сделать дополнительный рывок в вертолетостроение. Собственные наработки китайцев в вертолетах достаточно слабые, а без них китайцы не смогут дальше модернизировать армию, которая могла бы воевать в маленьких локальных конфликтах или десантных операциях», — пояснил Вавилов.
Но заимствование советских военных разработок Китаем — это вина самих американцев, которые сейчас пытаются расхлебывать последствия развала Советского Союза, добавил специалист.
Если бы этого развала не произошло, эти разработки не оказались бы допущены на китайский рынок, и такой проблемы, как растущее влияние Китая, просто бы не было, заключил собеседник издания.