Экономика Китая увеличилась в 55 раз, но он так и не создал своей мощной научной базы. Ему требуются внешние разработки, в том числе в оборонном комплексе. И украинские, и советские разработки сыграли важную роль в модернизации китайской армии и продолжают играть. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

По его словам, первый китайский авианосец «Ляонин» на самом деле является выкупленным украинским авианосцем «Варяг», как и весь авианосный флот, а контроль над заводом «Южмаш» еще более важен для Пекина, поскольку он способен создать баллистические ракеты «Сатана».

«"Мотор Сич" — это попытка китайцев сделать дополнительный рывок в вертолетостроение. Собственные наработки китайцев в вертолетах достаточно слабые, а без них китайцы не смогут дальше модернизировать армию, которая могла бы воевать в маленьких локальных конфликтах или десантных операциях», — пояснил Вавилов.

Но заимствование советских военных разработок Китаем — это вина самих американцев, которые сейчас пытаются расхлебывать последствия развала Советского Союза, добавил специалист.

Если бы этого развала не произошло, эти разработки не оказались бы допущены на китайский рынок, и такой проблемы, как растущее влияние Китая, просто бы не было, заключил собеседник издания.