«Броситься в объятия Китая — это значит через 20-30 лет быть ассимилированным и исчезнуть и как народ, и как государство», — пояснил эксперт.
Западу, продолжил Гусев, Казахстан нужен только в качестве колониального сырьевого придатка, а после сегодняшнего кризиса спрос на казахстанские ресурсы упадет, а вместе с ним и интерес к стране.
В рамках разрушающегося либерального проекта и образования панрегионов Казахстан может быть успешен только в тесном сотрудничестве с Россией, считает журналист.
Однако, добавил он, чтобы объединиться, нам нужно окончательно размежеваться, это размежевание сейчас происходит и будет происходить по линии ЕАЭС, и оно пойдет на пользу содружеству, так как наконец разрешатся все старые проблемы.