Чрезмерное сближение Казахстана с Китаем в долгосрочной перспективе может грозить уничтожением республиканской государственности как таковой. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев

Западу, продолжил Гусев, Казахстан нужен только в качестве колониального сырьевого придатка, а после сегодняшнего кризиса спрос на казахстанские ресурсы упадет, а вместе с ним и интерес к стране.

В рамках разрушающегося либерального проекта и образования панрегионов Казахстан может быть успешен только в тесном сотрудничестве с Россией, считает журналист.

Однако, добавил он, чтобы объединиться, нам нужно окончательно размежеваться, это размежевание сейчас происходит и будет происходить по линии ЕАЭС, и оно пойдет на пользу содружеству, так как наконец разрешатся все старые проблемы.