В мае страны Европы начали постепенно снимать ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Одной из первых об открытии своих границ с июня для граждан десятка стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией заявила Черногория. Аналогичные шаги предпринимают Хорватия, Словения и Албания.
«Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах — общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации», — сказала госсекретарь МВД председательствующей в Совете ЕС Хорватии Терезия Грас.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что ЕК рекомендует странам-членам ЕС начать открывать внешние границы сообщества в начале июля, при этом делать это сообща.
«Нам надо обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми», — сказала она.
Еврокомиссия планирует провести консультации со странами Евросоюза и по итогам представить финальную рекомендацию. Однако последнее слово по границам остается за каждой отдельной страной.