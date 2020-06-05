Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза открыть все границы сообщества: внутренние - после 15 июня, а внешние - с начала июля. Решение было озвучено по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС в формате видеоконференции 5 июня, передает LIVE24

Коронавирус в Европе: Вирус может не исчезнуть, постепенное открытие границ внутри ЕС, Еврокомиссия недовольна масками из Китая © REUTERS, IGA/FW1/Mike Collett-White

«Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах — общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации», — сказала госсекретарь МВД председательствующей в Совете ЕС Хорватии Терезия Грас.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что ЕК рекомендует странам-членам ЕС начать открывать внешние границы сообщества в начале июля, при этом делать это сообща.

«Нам надо обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми», — сказала она.

Еврокомиссия планирует провести консультации со странами Евросоюза и по итогам представить финальную рекомендацию. Однако последнее слово по границам остается за каждой отдельной страной.