Если Китай установит плотный экономический и политический контроль над Казахстаном, ему не будет смысла аннексировать приграничные регионы республики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев

«Если они политически будут доминировать в Казахстане и диктовать условия, которые будут выполняться, то им необязательно юридически оформлять присоединение территорий, которые они по факту и так контролируют», — считает Мамырайымов.

По его мнению, появление такого рода публикаций не случайно, и они могут служить в качестве некоего зондажа почвы. Китай в любом случае готов к тому, чтобы диктовать Казахстану какие-то условия, которые будут выполняться.

Политолог добавил, что в отношениях с Китаем казахстанские элиты больше боятся не за суверенитет страны, а за суверенитет своей власти и сохранность собственных экономических активов.