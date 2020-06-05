Ранее в китайских СМИ были опубликованы материалы о том, что некоторые регионы Казахстана якобы издревле принадлежали Китаю и что сегодня они якобы хотят вернуться домой.
«Если они политически будут доминировать в Казахстане и диктовать условия, которые будут выполняться, то им необязательно юридически оформлять присоединение территорий, которые они по факту и так контролируют», — считает Мамырайымов.
По его мнению, появление такого рода публикаций не случайно, и они могут служить в качестве некоего зондажа почвы. Китай в любом случае готов к тому, чтобы диктовать Казахстану какие-то условия, которые будут выполняться.
Политолог добавил, что в отношениях с Китаем казахстанские элиты больше боятся не за суверенитет страны, а за суверенитет своей власти и сохранность собственных экономических активов.