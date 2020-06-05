На апрельском заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.
Литвиненко напомнил, что представители ЛДНР уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе.
«Мы же дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику минским переговорам и переговорам в "нормандском формате"», — призвал нардеп.
В декабре 2019 года Верховная Рада уже в третий раз продлила закон об особом статусе Донбасса на год.