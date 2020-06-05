Власти Украины должны рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы ускорить Минский процесс. Об этом депутат от фракции «Слуги народа» Сергей Литвиненко заявил на брифинге 5 июня, трансляцию вел телеканал «Рада»

Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Литвиненко напомнил, что представители ЛДНР уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе.

«Мы же дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику минским переговорам и переговорам в "нормандском формате"», — призвал нардеп.

В декабре 2019 года Верховная Рада уже в третий раз продлила закон об особом статусе Донбасса на год.